"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çocuklarımızı sakıncalı sitelerden koruyor muyuz?

22 Kasım 2018, Perşembe 19:57
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'ndan yapılan açıklamada, araştırmanın 3 ayda bir düzenli olarak yapılan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 15 ilde 537 ebeveyn ve 1-17 yaş arası 802 çocukla gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre, çocukların kendilerine ya da başka birine ait akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda günde ortalama 2,7 saatlerini internette harcadıkları kaydedildi.

Çocukların yüzde 18'inin internette hiç vakit geçirmediği, ebeveynlerin yüzde 60'ının çocuklarının internete girişine sınırlama getirdiği ve ortalama 2 saat 11 dakika kullanmalarına izin verdiği ifade edildi.

Birden fazla seçenekli "Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'unun "oyun oynamak", yüzde 76'sının "ödev ve eğitici faaliyetler", yüzde 57'sinin "video izlemek", yüzde 36'sının "arkadaşlarıyla iletişimde olmak", yüzde 28'inin "dizi ya da film izlemek", yüzde 24'ünün ise "fotoğraf veya video paylaşmak" yanıtını verdiği aktarıldı.

"Çocuğunuzun kullandığı sosyal medya hesaplarını ve kimlerle iletişim halinde olduğunu yakından takip ediyor musunuz?" sorusunu ise ebeveynlerin yüzde 25'i "takip ediyorum", yüzde 20'si "takip etmiyorum", yüzde 55'i ise "çocuğumun sosyal medya hesabı yok" şeklinde cevapladığı bildirildi.

"Ebeveynlerin yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı önlem alıyor"

Çocuğu internette vakit geçiren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'inin sakıncalı sitelere karşı program/uygulama kullandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yüzde 14'ü ise korunma programı kullanıp kullanmadığının farkında değil. Çocukların yüzde 78'i ise sakıncalı sitelere karşı korunmuyor. En çok kullanılan koruma programı yüzde 19 ile TTNET aile çocuk paketi. Çocukların yüzde 17'si ebeveynlerinin sınırlamalarından rahatsız olurken, yüzde 33'ü uygulanan sınırlamaların farkında değil. Sakıncalı siteler için koruma programı kullanan yaklaşık her 10 ebeveynden 6'sı çocuklarının internet faaliyetlerini sınırlarken eşine danıştığını belirtiyor, yüzde 31'i arkadaş, akraba gibi yakın çevresine danıştığını belirtirken, yüzde 25'i kimseye danışmadığını söylüyor. Pedagoji alanında uzman kişilere danıştığı söyleyenlerin oranı ise yüzde 12."

Ayrıca, sosyal medya hesabı olan çocukların yüzde 26'sının profilinin herkese açık ve yüzde 40'ının bu hesaplardan özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yaptığı belirtilerek, "Sosyal medya hesabı olan ebeveynlerin de yüzde 22'sinin profilleri herkese açık ve yüzde 48'i hesaplarında çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirtiyor. Bu paylaşımları yaparken güvenlik kaygısı yaşayanların oranı sadece yüzde 12. Ebeveynlerin yüzde 61'i herhangi bir güvenlik kaygısı taşımıyor, yüzde 27'si ise güvenlik açısından hiç düşünmediğini belirtiyor." denildi.  

AA

Etiketler: Çocuk Hakları
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2019 Yılı Bütçe Teklifi kabul edildi

    Hakkari üs bölgesindeki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı

    Fransa ve Almanya'dan ortak savaş uçağı

    'Kısıtlamalar demokrasinin işleyişi açısından tehdit'

    Maliyetler yüzde 40 yükseldi... Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

    Türkiye ve AB'den ortak İran yaklaşımı

    İnce İstanbul için aday olma şartını açıkladı

    'Sınırda konuşlandırılan askerlerin elinde silah yok'

    700 Filistinli daha evlerinden çıkarılacak

    Şehit Savcı Kiraz davasında yeni gelişme

    Brexit ile ilgili önemli gelişme

    Kılıçdaroğlu: 2 bin lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir?

    AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Türkiye açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu: AB'den daha fazla destek bekliyoruz

    ''Trump'ın önüne yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir''

    Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı!

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”

    California'da ölü sayısı 83 oldu: Eyalet tarihinin en büyük orman yangını...

    Malatya'dan üzücü haber!

    TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    Genel

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı
    Süleyman KÖSMENE

    Yeşil ağaçtan ateşin çıkartılması ne demek?
    Genel

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.