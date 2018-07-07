Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi ekmekleri taze tutacak yöntem geliştirdi

Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Novozymes, Türkiye'de kurduğu yeni İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde özellikle bölgesel ekmeklerin tazelik süresini uzatacak enzimler ve mikroorganizmalar üzerinde çalışacak.

Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Novozymes, Türkiye'de kurduğu İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde özellikle bölgesel ekmeklerin tazelik süresini uzatacak enzimler ve mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yapacak.

Novozymes'in Gıda ve İçecek Bölümü Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Umut Köroğlu, Ortadoğu ve Afrika genelinde tüketilen yassı ekmeklerin (flat bread) daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak enzimlerin geliştirileceği Türkiye'deki yeni laboratuvarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Novozymes için gıda ve içecek endüstrisinin yanı sıra pek çok farklı sektörde biyolojik çözümlerin uygulama potansiyelinin bulunmasından dolayı Türkiye'nin heyecan verici bir yer olduğunu ifade eden Köroğlu, ülkenin aynı zamanda nitelikli iş gücünün de bulunduğunu hatırlattı.

Gıda israfıyla mücadele

Türkiye'deki İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'ni sadece ekmeğin tazelik ömrünü uzatma ve gıda atıklarını en aza indirme hedefiyle kurmaya karar vermediklerini vurgulayan Köroğlu, merkezin ilk olarak fırıncılık endüstrisine odaklandığını, gelecekte süt ve et işleme gibi diğer gıda endüstrilerine de odaklanılmasının yanı sıra deterjanlar gibi temizlik ürünleriyle tekstil üretimi gibi teknik endüstrileri de merkezin becerilerine eklenmesini beklediklerini dile getirdi.

"Bu yüzyıl biyoloji çağı olacak"

Biyoekonominin önemine de değinen Köroğlu, biyoekonominin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak daha sürdürülebilir bir dünya sağladığını, bu ekonomilerin daha az kimyasal, su ve enerji sarf ettiğini söyledi.

Köroğlu, söz konusu kavramın Türkiye'de de Avrupa Birliği (AB) ile uyum düzenlemeleriyle giderek bilinir hale geldiğine işaret ederek, "Türkiye'nin biyoekonomik gelişiminin gelecek yıllarda üstel olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzyılın "biyoloji çağı" olacağına inandıklarını belirten Köroğlu, doğanın kendi teknolojisini kullanarak çok çeşitli biyo bazlı içerikler, malzemeler, ilaçlar, gıdalar, yemler ve yakıtlar üretilebileceğine dikkati çekti.