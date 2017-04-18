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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!

18 Nisan 2017, Salı
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya göre üniversite öğrencileri siber güvenlik konusunda duyarlı olmalarına karşın yine de risk altında.

Akkoyunlu, “Kırılması zor şifreler ve parolalar kullanmaya çalışıyorlar ama maalesef aynı şifreyi tüm hesaplarda uygulama kolaylığına kaçarak hackerler için hedef haline geliyorlar“ açıklamasını yaptı.

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in Türkiye’deki yönetici ve teknik uzmanları yurt çapında düzenlenen çeşitli üniversite etkinliklerine katılarak, siber tehditler konusundaki gelişmeleri öğrencilerle paylaştılar. İstanbul’da Yıldız, İzmir’de Dokuz Eylül ve Isparta’da da Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki toplantılar sırasında yapılan anket çalışmaları ise ilginç veriler ortaya çıkardı.

Şifrelerin önemini biliyorlar ama...

Ayrıca üniversite öğrencileri siber güvenlik konusunda da oldukça duyarlı ancak yeterince dikkatli değil. Alev Akkoyunlu, şu tespitlerde bulundu: “Öğrenciler bazı temel güvenlik önlemleri konusunda özenli davranıyor. Örneğin e-mail, online bankacılık veya online alışveriş gibi internet hesaplarında olabildiğince zor şifreler kullanmaya gayret ediyorlar. Bu iyi. Ancak bir başka temel güvenlik önlemini atlıyorlar: Farklı hesaplarda mutlaka farklı şifreler, farklı parolalar kullanılmalı. Oysa öğrencilerin önemli çoğunluğu kolaylık olsun diye aynı şifreyi kullanmaya meyilli.“

Neden sürekli aynı şifre tercih ediliyor?

“Çünkü günümüzde her birimizin internet üzerinden kullandığı en az 15 hesap veya uygulaması var, hatta öğrencilerin daha da çok var. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, Linkedin, Gmail, Hotmail, depolama araçları, bankacılık siteleri, alışveriş siteleri, liste uzadıkça uzayabilir. Durum böyle olunca, her hesaba ayrı şifre konusu büyük zahmete dönüşüyor ve aynı şifre pek çok hesapta tercih ediliyor. Suçlular bir şifreyi ele geçirince, diğer hesaplara ulaşıyorlar. Siber saldırganlar da bu durumun farkında. Oltalama mailleriyle ya da enfekte olmuş web siteleri yoluyla herhangi bir şifrenizi ele geçirmeye odaklanıyorlar. Bir şifreyi ele geçirince de başka hesaplarınıza, bazen de tüm hesaplarınıza ulaşabilir hale gelebiliyorlar.

Ünlüler de böyle hacklendi

Geçen yıl ABD’de yaşanan ve pek çok ünlü Hollywood yıldızının özel fotoğraflarının ortaya çıkmasına neden olan olaylarda da şifrelerin ele geçirilmesi, kilit rol oynamıştı.

5 temel güvenlik önlemi

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, öğrencilerin beş temel güvenlik önlemiyle hackerlara cazip görünmekten kaçınılabileceğini dile getirdi:

• Sosyal medya linklerine güvenmemekle işe başlayın. Pek çok link, kullanıcıları virüslü sitelere yönlendiriyor ve finansal bilgileri elde etmeyi hedefliyor.

• Online alışveriş, banka, sosyal medya, mail hesapları için mutlaka ayrı ayrı ve olabildiğince karmaşık harfli ve rakamlı şifreler oluşturun. 

*Parola Yöneticisi uygulamaları da hayatınızı kolaylaştırır. https://www.eset.com/tr/home/products/smart-securi...

• Microsoft Office, Adobe Flash Player ya da Java gibi programlara ilişkin sistem güncellemelerini mutlaka yapın! Zararlı yazılımların pek çoğu güncellenmeyen sistemlerin açıklarını kullanarak iş görür.

• Telefonunuza üçüncü parti aplikasyon mağazalarından kaynağı belirsiz programlar indirmeyin. AppStore veya Google Play gibi güvenlik açısından daha denetimli yerlerden indirmek daha risksiz tercih olur.

• Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın, güncel ve proaktif güvenlik yazılımı yükleyin. 

 

 

Etiketler: sosyal medya
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