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"Dolusavar"a yoğun ilgi var: "Talep fazla olunca seri üretime geçtik"

11 Aralık 2018, Salı 13:47
Van'da İranlı girişimcinin ürettiği ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan "dolusavar" cihazı, yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.

Van'da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan, bu özelliğiyle yurt içi ve dışından yoğun ilgi gören "dolusavar" cihazı için Yunanistan'dan sipariş alındı.

İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi'nin tarım ürünlerini doludan korumak için üretimini düşündüğü ancak ülkesinden gereken desteği göremediği için Van'daki İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) başvurarak projelendirdiği "dolusavar" adı verilen cihaz, tarım sektöründe ilgi gördü.

Nasrollahi, yurt içi ve dışından gelen talepler üzerine, asetilen gazın patlatılması sonucu gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan cihazın seri üretimine geçti.

Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan ve cep telefonuna kurulan programla kontrol edilebilen cihaz, Azerbaycan'a ilk ihracatının ardından Avrupa ülkelerinde de talep görmeye başladı.

Yunanistan'da tarım ürünleri üreten bir firmanın sipariş ettiği cihazların üretimi için Van'da çalışmalar hızlandırıldı.

"Talep fazla olunca seri üretime geçtik"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, İranlı girişimciye bir fırsat tanımak istediklerini, bu kapsamda cihazın üretimini yaptıklarını söyledi.

Ürün için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent'ten Ar-Ge desteği aldıklarını ve sonuç itibarıyla doluyu engelleyen bir ürün ürettiklerini anlatan Gedik, cihazın daha önce bazı ülkelerde üretildiğini, Türkiye'nin de iki yıldır bu ürünü ithal ettiğini vurguladı.

Dolu yağışında ciddi artışlar yaşandığını ve bunun da tarımla uğraşan çiftçilere zarar verdiğini anımsatan Gedik, "Doluyu önleyen bu cihazla, asetilen gazın patlatılmasıyla oluşan ses dalgaları bir baca marifetiyle yayılarak yaklaşık 10-12 kilometrelik bir mesafeye çıkıyor. Dolu zaten 12 kilometrelik bir hava tabakasının içerisinde oluşuyor. Orada oluşan kristallerin artı ve eksi kutuplarının ses dalgası marifetiyle yapışması engelleniyor. Bu şekilde yağmur olarak inmesi sağlanıyor." dedi.

Gedik, her bir cihazın bin dönümlük bir alanda etkili olduğunu test ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu cihazı ürettikten sonra hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok ciddi talep gelmeye başladı. Türkiye'de tarımla uğraşan çiftçilerimiz talep ediyor. Dolunun ülke ekonomisine ciddi zararı söz konusu oluyor. Geliştirdiğimiz bu ürünle ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Ürüne şimdide Yunanistan'dan talep var. Avrupa ülkelerine ciddi bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Yunanistan da bunun ilk örneği. İlk ihracatımızı da Azerbaycan'a gerçekleştirdik. Bunun da gururunu yaşadık. Talep fazla olunca seri üretimine geçtik. Dört günde bir ürünü tamamlayabiliyoruz. Seri üretimini hızlandırmaya çalışıyoruz."

Ürünün tam otomasyon çalıştığını ifade eden Gedik, "Hem mili ekonomiye hem de çiftçimize ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ürün için otomotiv ve güneş enerjisi sitemlerinden de talep aldık. Sonuçta dolu bu sektörleri de olumsuz etkiliyor. Van'da bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Hedefimiz tüm Avrupa ülkelerine satmak"

İranlı girişimci Nasrollahi de ürettiği cihaz sayesinde artık çiftçilerin tarım ürünlerinin zarar görmeyeceğini söyledi.

"Tamamladığımız ürünlerin bir kısmını teslim ettik. Hepsinde başarılı olduk." diyen Nasrollahi, şöyle konuştu:

"Akıllı bir sistem ve dünyadaki örneklerinden çok farklı. Hem İran hem de buradaki üniversitede bunun tespiti de yapıldı. Telefona yüklenen yazılımla telefonla kontrol edilebiliyor. Son olarak Avrupa ülkesi Yunanistan'dan talep aldık. Hedefimiz bu cihazı tüm Avrupa ülkelerine satmak."

AA

Etiketler: dolusavar
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