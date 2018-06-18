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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Dünya alarm veriyor

18 Haziran 2018, Pazartesi 23:30
BM tarafından tamamlanmış olan yeni bir rapor taslağında 2040 yılı itibarıyla Paris Anlaşması’nda hedeflenen 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefini tutturmanın imkansız hale geleceği söyleniyor.

Detaylarının Ekim ayında açıklanması beklenen rapor bugüne kadar Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılmış olan en kapsamlı uyarı olduğu ifade ediliyor. Raporda iklim değişikliğinin önüne geçilebilmesi için hızlı ve geniş kapsamlı tedbirler alınması gerektiği vurgulanıyor. İlk olarak Reuters tarafından duyurulan BM raporu Ekim ayında dünya hükümetlerinin değerlendirmesi ve imzasına sunulacak. Raporda yapılan en önemli uyarılardan biri de ekonomik büyüme üzerine BM uzmanları eğer yüzyılın sonunda gezegen 1,5 dereceden fazla ısınırsa ekonomik büyümenin de bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtiyor. Sıcaklık artışının 2 derece olduğunun öngörüldüğü durumda bile hem gelişmekte hem de gelişmiş olan  ülkelerde ekonomi yavaşlayacak. Zira, seller, kuraklıklar ve sıcak dalgalarının yaygınlaşmasıyla tarım mahsullerinin büyümesi ve hasat alınması da giderek zorlaşacak. 

Kömürsüz hava sahası 

Bilim insanları 1,5 derece hedefinin tutturulabilmesi için 2020 ve 2040 yılları arasında güneş, rüzgar ve hidroelektrikin de dahil olduğu yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlarda yüzde 60’lık bir artış yaşanması gerekiyor. Buna ek olarak kömür kullanımında üçte ikilik bir düşüş hedefinin tutturulması ihtiyacı öngörülüyor.  Bunun anlamı 2050 yılında ana enerji kaynaklarının yüzde 49 ila 67’sinin yenilenebilir kaynaklar olması gerekiyor. Havadaki fazla karbon miktarını çekmenin diğer bir yönteminin de büyük orman arazileri kurulması olduğunu belirtiliyor.

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Konuyla ilgili haberler:

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

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WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kuresel-isinma-tehdidi-buyuyor_408498

Etiketler: paris anlaşması, iklim değişikliği, küresel ısınma
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