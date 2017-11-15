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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi

15 Kasım 2017, Çarşamba 15:31
Güneş Sistemi'ne kısmen yakın mesafede ılıman iklime sahip Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.

BBC'nin haberinde, Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

Dünya'ya en yakın 2. dış gezegen olan yeni keşfe, 'Ross 128 b' ismi verildi.

Ross 128 b'nin, yıldızı etrafında Dünya'nın Güneş'e mesafesinden 20 kat yakın döndüğü, cüce yıldızının, Güneş'ten çok daha küçük ve daha az parlak olması nedeniyle gezegenin Dünya'dan daha az radyasyona maruz kaldığı ifade edildi.

Astronomlar, Ross 128 b'nin yüzey sıcaklığının Dünya'nınkine yakın olabileceğini öngörüyor.

En yakın dış gezegen Proxima b'nin, Ross 128 b'ye göre yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu biliniyor.

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