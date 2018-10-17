Dünya Patolojisinde en etkin 100 isim listesinde yer aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Oltulu, "Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi" listesinde, tek Türk bilim insanı olarak yer aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Pembe Oltulu, The Pathologist dergisinin yayınladığı "Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi" arasında, tek Türk bilim insanı oldu.

ABD'nin, patoloji bilimini ele alan, alanında prestijli dergilerinden The Pathologist, bu sene de "Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi" (The Pathologist's Power List 2018) listesini yayınladı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Pembe Oltulu, listede tek Türk bilim insanı olarak yer aldı.

Pembe Oltulu, The Pathologist dergisinden kendisine atılan maille bu haberi aldığını belirtti.

Maili okuduğunda çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Oltulu, şunları kaydetti:

"Bu önemli dergide yer almam şöyle oldu; ulusal, uluslararası bazı meslektaşlarımızla 5 yıldır twitter, facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden patoloji eğitimine katkı yapmaya çalışıyoruz. Alanında etkin hocalarımızdan birebir eğitim almak istersek bulundukları yerlere gitmemiz gerekiyor. Özellikle yurt dışı deneyimler için ciddi bir maddi külfet var, dil problemi var. Çoğu kişi bu hocalarımızın yanına gidemiyor. Bu alanında etkin isimlerin sosyal medya üzerinden önemli bilgileri ve tecrübelerini paylaştıklarını fark ettim. Hemen katıldım ve birçok patoloğun bu alanda olduğunu gördüm. Öğrendiğim herşeyi dünya genelindeki diğer meslektaşlarımla paylaşmaya başladım. 5 yıldır bu alanda aktif olarak yer alıyorum. Ülkemizden de pek çok bilim insanı bu çalışmaları takip ediyor. Bu sayede dünyaca etkin hocaların paylaştıkları önemli ipuçlarını hem öğreniyoruz, öğrendiğimiz noktaları da dünyanın her yerinden meslektaşlarımızla paylaşıyoruz."

Dünyanın her yerinden meslektaşlarında kendilerine ve paylaşımlarına bir güven oluştuğunu da dile getiren Oltulu, önemli kongrelerden önemli ipuçlarını yine diğer patologlarla birlikte sosyal medya üzerinden paylaştıklarını bildirdi.

Oltulu, The Pathologist'in "Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi" listesini hazırlayan ABD'li meslektaşının, sosyal medyadaki bu eğitim faaliyetlerinin farkettiğini vurgulayarak, "Patolojiye uluslararası planda eğitim alanında yaptığımız katkılar doğrultusunda bizi de bu listeye dahil etmişler. Türkiye'den böyle bir listenin içinde yer almak benim için çok gurur verici. Tarif edilemez bir his." ifadelerini kullandı.

Pembe Oltulu, dünyanın her yerinden ve Türkiye'den önemli bilim insanlarının kendisini tebrik ettiğini ve bu başarıyla gurur duyduğunu aktardı.