Dünya sıralaması açıklandı: İnternet hızında dünyada kaçıncı sıradayız?

Türkiye'nin sabit internet hızında ortalama 7,2 Mbps ile dünyada 64'üncü sırada yer aldığı açıklandı.

Dünyada internet hız ölçümlerini ayrıntılı veren kaynaklardan biri olan Akamai'nin 'İnternet'in Durumu' raporunda, 2016'nın ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'nin, sabit internet hızında ortalama 7,2 Mbps ile dünya 64'üncüsü olduğu açıklandı. Türkiye'nin mobil internet hızının da ortalama 6,5 Mbps olduğu belirtildi.

Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Akyelli, Türkiye'nin internet hızında dünya ile kıyaslandığında durumunun hiç iç açıcı olmadığını söyledi. Mehmet Akyelli, “Kendi içimizde bazı gelişmelere mutlu oluyoruz ama dünya ölçeğinde baktığımızda ne yazık ki istediğimiz noktada değiliz. 7.4 milyar olan dünya nüfusundan internete bağlanan insan sayısı 3.4 milyarı bulurken, dünyada sosyal medyayı aktif olarak kullanan kişi sayısı 2.3 milyar. Dünyada 3.8 milyar mobil cihaz kullanıcısının 2 milyarı mobil cihaz üzerinden sosyal medyayı kullanıyor" diye konuştu.

Türkiye'de aktif internet kullanıcısı 46.3 milyonu bulurken, aktif mobil internet kullanıcısının 40.5 milyona ulaştığını kaydeden Mehmet Akyelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de, aktif sosyal medya hesapları 42 milyona yükselirken, mobilde aktif sosyal medya hesapları 36 milyon oldu. Dünyada aktif internet kullanıcısı ve aktif sosyal medya hesabı yüzde 10 artarken, Türkiye'de aktif internet kullanıcısı yüzde 10 büyüdü. Aktif sosyal medya hesabı ise yüzde 5 arttı. 2016 sonunda internet kullanıcı sayısının dünyada 3.5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. İnternet kullanımında 721 milyon kullanıcıyla Çin başı çekerken, Çin'i 333 milyon ile Hindistan izliyor."

İnternetin yaygınlığı konusunda başı çeken ülkenin ise İzlanda olduğunu aktaran Mehmet Akyelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“İzlandalıların yüzde 98,2'si internet kullanıcısı. İzlanda'yı yüzde 97,3 ile Lüksemburg ve yüzde 97 ile Andorra takip ediyor. Asya-Pasifik bölgesindeki hem e-ticaret, hem de dijital reklamcılık piyasasının gelişmesi, Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkeler için ihracat ve dijital ekonomide yeni pazarlar vaat ediyor. 2020'de tabletlerin, tüm internet kullanımının yüzde 35'ini oluşturacağı öngörülüyor. Dünyanın en iyi programcıları ve yazılım mühendislerine yönelik bir site olan HackerRank, kodlama becerilerine göre, dünyanın en iyi programcılarını sıraladı. 50 ülkenin sıralandığı listede Çin 100, Rusya 99,9 puan alırken, Türkiye 77,5 puanla 30'uncu sırada yer aldı."