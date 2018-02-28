Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 168 gündür görev yapan iki Amerikalı ve bir Rus astronotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, ABD'li Joe Acaba, Mark Vande Hei ve Rus Alexander Misurkin isimli astronotların 5,5 aylık görev sürelerinin ardından Dünya'ya döndükleri bildirildi. Acaba, Vande Hai ve Misurkin'i taşıyan uzay mekiği 13 Eylül'de UUİ'ye ulaşmıştı. Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor. AA

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