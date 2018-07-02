e-Devlet bürokrasi yoğunluğunu azalttı

Devlet hizmetlerinin yüzde 86'sı e-Devlet'e entegre edilerek, vatandaşların resmi iş ve işlemleri internet üzerinden yapabilmelerine olanak sağlandı.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve TÜRKSAT'la yapılan çalışmalar sonucunda bürokrasinin azaltılması konusunda önemli mesafe alındı.

Oktay, bürokrasinin azaltılması çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşın bürokrasiye ilişkin şikayetlerine değinen Oktay, "İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman 'Bana şunu getir, şu belgeyi getir.' gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikayetçi. Bakanlar Kurulumuz, sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Başbakanımızın nezdinde sürekli çalışıyor bu konuyu. Biz de etkin koordinasyon için müsteşarlarımızla bu konuda güzel bir çalışma yaptık." diye konuştu.

"Devlet hizmetlerinin tamamı e-Devlet üzerinden verilecek"

Müsteşar Oktay, "Şu an itibarıyla devletin vatandaşa verdiği hizmetleri yüzde 86 oranında e-Devlet'e entegre ettik. Bu oran devletin, devlete verdiği hizmette yüzde 72. Devletin iş dünyasına verdiği hizmette ise yüzde 82'yi tamamlamış olacağız. Yıl sonuna kadar yüzde 100'ünü tamamlıyor olacağız. Bundan sonra vatandaş her türlü hizmetini e-Devlet üzerinden alacak." bilgisini paylaştı.

Oktay, vatandaşın, yeni sistemle "hiçbir kamu kurumuna gitmeden, belge getirmeden, gece çayını içerken işlemlerini yapabileceğini" söyledi.