e-Devlet'ten 'Miras sorgulama' dönemi başladı

Bir yakınınızdan size miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Mirasçılık Belgesi' işlemleri de yapılacak.

'Soyağacı' ve 'Şehit' bilgisi sorgulama uygulaması başlatan e-Devlet, bu kez de sistem üzerinden 'Mirasçılık Belgesi' hizmeti vermeye başlıyor. Suputnik'te yer alan habere göre, 6 Mart'tan itibaren verilmeye başlanacak hizmetle ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yargı birimlerinden alınan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir" denildi.

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