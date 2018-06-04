Ekolojik tahribatı kim durduracak?

Kocaelİ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Örgen Uğurlu, Türkiye’de yaşanan ekolojik tahribatlar ve kentsel dönüşümü değerlendirdi.

Kentsel dönüşümün “kentsel yenilenme” anlamına geldiğini ama bunun Türkiye’de bu şekilde yürümediğini söyleyen Uğurlu, “Kentsel dönüşümle erişilmeye çalışılan şey tek tipleştirilmiş, tek tip kimlikler yaratmaktır. Tek tip yapı, cadde ve mağazalar ile inşalar da tek tipleştirilmeye çalışıyor. Çünkü kapitalizm kentlerden böyle bir şey istiyor.” diye belirtti.

Batman’da bulunan Hasankeyf’in sular altında kalmasını ve İzmir Bergama’daki Allianoi Antik Kenti’nin üzerinin toprakla kapatılıp baraj yapılmasını hatırlatan Uğurlu, değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

“İzmir Bergama’da bulunan Allianoi’nun üzerine toprak ve beton kapatıp üzerine baraj yapılması öngörüldü. Bu kurulduğu zaman bakan çıkıp ‘Biz nasıl tarihi kentleri toprak altında kazıp çıkardıysak, bizden sonra gelecek kuşaklar da bunları toprak altında kazıp çıkarabilirler’ dedi. Tarihi eserlere tarihi eser gözüyle bakılmıyor. ‘Zaten toprak altındaydı. Biz çıkarmıştık. Yine toprakla kapatacağız’ deniliyor. Ancak söz konusu Hasankeyf olunca konu başka noktaya gidiyor. Çünkü orası aşınmayla oluşmuş bir coğrafya. Bu alanı kaç ton toprakla örteceksin? Buranın kapatılması söz konusu değil.”

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