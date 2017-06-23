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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Elektrikli araçların şarj sorunlarına yeni çözümler

23 Haziran 2017, Cuma 10:44
Elektrikli otomobil yatırımlarının artmasıyla bu araçların şarj sorununa getirilen çözümlere yenileri ekleniyor.

Continental, Frankfurt Motor Show'da sergileyeceği önemli yeniliklerin ön tanıtımını Contidrom Test Merkezi'ndeki Continental TechShow 2017 etkinliğinde yaptı. 

Continental, elektrikli araçların şarj sorununun çözümü çabalarının bir parçası olarak kullanıcı dostu endüktif şarj teknolojisi geliştirdi.

Geliştirilen çözümle, şarj etme gücü, zemin tabanlı bir şarj yastığından aracın alt kısmındaki bir alıcı yastığa kablosuz aktarılıyor. Sürücünün yapması gereken, yenilikçi bir mikro navigasyon çözümünün yardımıyla şarj yastığının üzerinden park etmek. Sistem, aracın kablosuz şarjlı park yerine 5 santimetre hassasiyetle yaklaşmasına imkan sunarken, kimlik doğrulama işleminin ardından bir iletişim kutusu otomatik çalışmaya başlıyor. Bir insan-makine ara birimi, araç doğru park etme konumuna ulaştığında ve şarj başladığında sürücüye onay mesajı veriyor.

Bu teknolojiyle 20 dakikalık alışveriş sırasında aracın mevcut sürüş aralığı 20 kilometreye kadar artırılabiliyor.

Şarj altyapısına evrensel çözüm

Continental, elektrikli araçlar için standart olmayan şarj altyapısının getirdiği sorunlara da "AllCharge" sistemiyle yanıt veriyor.

Kurulumunun ucuzluğu dolayısıyla en yaygın şarj türü olan tek fazlı ve üç fazlı AC şarj istasyonları, nispeten uzun şarj süreleri nedeniyle uzun yolculuklar için pratik olmuyor. Yüksek hızlı DC şarj istasyonları ise pahalı teknolojileri olması dolayısıyla halen çok az ve uzak mesafelerde yer alıyor. Dahası, birçok elektrikli araba henüz yüksek voltajlı DC şarj için donatılmamış bulunuyor.

"AllCharge", sürücülerin doğru şarj istasyonunu bulma konusundaki endişelerini ortadan kaldırıyor, tek fazlı veya üç fazlı AC'den yüksek hızlı DC sistemlere kadar her tür teknolojiye uygun çözüm sunuyor.

Şirket, bunu yaparken, şarj istasyonunun farklı tiplerine uyacak ekstra teknolojiyle arabayı sıkıştırmak yerine, elektrikli güç aktarım organının kendisini bir "şarj cihazı" haline getiriyor.

AllCharge teknolojisiyle, klasik bir elektrikli aktarma organı (DC ve AC gücü arasında geçiş yapmak için elektrikli motor ve inverter içeren bileşenler) temel alınıyor. Farklı voltajlarda sabit AC/DC anahtarlama elektrikli aktarma organlarının temel özellikleri arasında yer alıyor. Bu bileşenler bir şarj sistemi olarak işlev görmek için gerekli tüm özelliklere de sahip bulunuyor. Getirilen çözümde elektrikli motor ve inverter şarj etme ek görevini üstlenmek için özel olarak uyarlanıyor. Bu sistemde yer alan tek ilave bileşen DC/DC dönüştürücüsü de her zaman en iyi şekilde düzenlenmiş güç akışını sağlamaya yardımcı oluyor.mliliğini artırılması, aynı zamanda lastik/yol gürültüsünün azaltılması hedefleniyor.

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