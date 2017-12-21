En az 10 MB internet yasal hak olacak

2020 yılına kadar İngiltere her eve ve iş yerine en az 10 MB internet sağlanmasını yasalar ile zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

2020 yılına geldiğimizde en ev ve iş yerinde en az 10 MB ücretsiz hizmeti verilmesi planlanıyor. Zira hükümet vatandaşlarına en az 10 MB internet sağlanmasını yasalar ile zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom, 10 MB internet hızının ortalama gereksinimlerini karşılamak için gereken minimum hız olduğunu belirledi ve ülke genelinde gerekli çalışmalara start verildi. İngiltere'nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi, konuyla ilgili olarak yaz aylarında bir danışma başlattı ve Universal Service Obligation (USO) aracılığıyla gerekli genişbant hızlarının 2020 yılına kadar tamamlanabileceğini tespit etti.

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.