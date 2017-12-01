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Erzurumlu ilim adamı: İbrahim Hakkı

01 Aralık 2017, Cuma 18:30
Erzurum’da, ERİHDER tarafından hazırlanan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin çizgi romanı, onun aynı zamanda İslam dünyasının en önemli ilim adamlarından birisi olduğuna dikkat çekecek.

Erzurum’da, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince (ERİHDER) hazırlanan “Bir Bilim Adamı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Işık Hadisesi” adlı çizgi roman, Millî Eğitim Bakanlığından alınan izinle Türkiye’de eğitim gören 3,5 milyon çocuğa dağıtılacak.

ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, şehirdeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri adına hazırladıkları çizgi romanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’ın destekleriyle dün şehirde eğitim gören öğrencilere dağıtılmaya başlandı.   

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 1703-1780 yıllarında hayatını sürdürdüğünü anlatan Toparlak, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 15’e yakın eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin içerisinde Marifetname olmak üzere birçok eser telif etmiştir. Bu eserlerden yola çıkarak özellikle İbrahim Hakkı Hazretleri’nin müceddit yönünü ele alarak bir eser  ortaya koyduk. Çizgi romanı, gençliğimizin, çocuklarımızın İbrahim Hakkı Hazretleri’nin bilim adamı olduğunu öğrenmesi açısından önemli bir çalışmayı ele alarak hazırladık.” dedi. 

18. yüzyıl aydını

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan da İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 18. yüzyılın Osmanlı aydınlarından biri olduğunu ifade ederek, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hem dinî hem de fennî ilimlere olan ilgisinden dolayı dönemin düşünürleri arasında özgün bir yere sahip olduğunu söyledi. Erzurum’da doğan ve Tillo’da olgunlaşan İslâm âlimi İbrahim Hakkı Hazretleri’nin fen, astronomi, matematik ve anatomi gibi pozitif bilimlerin yanında sosyal ve beşeri ilimler alanında da birçok eser kaleme aldığını vurgulayan Koçan, “İbrahim Hakkı Hazretleri İslâm dünyasının en önemli ilim adamlarından birisidir. Bu özelliğinden dolayı mütefekkir, mutasavvıf, müderris, sosyolog, psikolog ve astronot gibi birçok sıfatla vasıflandırılmıştır. Böylesine değerleri taşıyan İbrahim Hakkı Hazretleri’nin çizgi romanını hazırlayarak ülkemizin eğitim ve öğretim hayatına sunan ERİHDER’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

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Işık hadisesi: İnsanın etkilenmemesi mümkün değil...

Tillo’da bir Erzurumlu: İbrahim Hakkı

AA

Etiketler: ibrahim hakkı
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