Evinde üret, sat

Enerji sektöründe büyük bir dönüşümün başladığını vurgulayan Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek ve satabilecek” dedi.

25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 6. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın (ICSG 2018) ana sponsorlarından Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, enerji üretiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek, gerektiğinde satabilecek ve şebeke dağıtık bir yapıya kavuşacak. Bu dönüşüm dünyada farklı teknolojilerle başka noktalara doğru evrilecek” diye konuştu.

Evde elektrik üretmek

Enerjideki dönüşümün bir bitiş noktasının olmayacağını belirten Terciyanlı, “Dönüşüm başladı ve sürekli devam edecek. Bizim bu dönüşümü yakından takip etmemiz gerekiyor. Dünya sadece tüketicilerin bağlı olduğu dağıtım şebekelerinden herkesin üretici olduğu şebekelere doğru bir dönüşüm yaşıyor. Biz de bu dönüşümde yer almak için teknolojimizi sürekli geliştiriyor ve yeni hizmetler sunmaya başlıyoruz.

10 binin üzerinde sektör temsilcisi buluşacak

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Fuar, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Haber: Erhan AKKAYA

erhanakkaya@yeniasya.com.tr