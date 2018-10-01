Facebook hikâye reklamları

Geçtiğimiz yıl Instagram Hikâyelerde reklam uygulamasını başlatan ve reklam verenlerin bu formatı oldukça benimsediğini gören Facebook, bugün dünyanın dört bir yanındaki tüm reklamverenler için Facebook Hikâyeler’de de reklam uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Bundan böyle markalar ve reklamverenler, haber kaynağı ya da Instagram Hikâyeler üzerinden yürüttükleri reklam kampanyalarına Facebook Hikâyeler’i de ekleyerek daha fazla insana ulaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde tüm reklamverenler Facebook’un hikâye reklamları için sunduğu hedefleme ve ölçümleme olanaklarından faydalanabilecek, erişim, marka farkındalığı, video görüntülemeleri, uygulama indirme, dönüşüm, trafik ve potansiyel müşteri reklamları gibi halihazırda Instagram Hikâyeler için kullandıkları araçları da kullanabilecekler. Facebook Hikâyeler’de reklamları test eden markaların şimdiden olumlu sonuçlar almaya başladığı görülüyor. ABD’de iHeartRadio, Kettle Chips ve KFC, Facebook Hikâyeler üzerinden başlattıkları reklam kampanyalarının marka yükselişlerine olumlu etkisi olduğunu dile getiren markalardan yalnızca birkaçı.

300 MİLYONDAN FAZLA

300 milyondan fazla insan her gün Facebook Hikâyeler’i ve Messenger Hikâyeler’i kullanıyor. Ipsos tarafından 12 ülkeden 13-54 yaş arası Facebook Hikâyeler özelliğini kullanan binlerce kişiyle yapılan araştırmaya göre her üç kullanıcıdan ikisi, en az üç farklı uygulamada hikâyeleri düzenli olarak kullanıyor ve kullanıcıların yüzde 63’ü, hikâyeleri gelecekte daha fazla kullanmayı planladığını söylüyor. Öte yandan kullanıcıların yüzde 62’si, bir markayı ya da ürünü hikâyede gördükten sonra daha çok ilgileniyor ve kullanıcılar çoğunlukla hızlı ve anlaması kolay (%51), bir indirimi ya da promosyonu duyuran (%51), yeni ürünleri tanıtan (%44), gerçekçi olan (%46) ve ipucu/öneri paylaşan (%45) hikâyeleri tercih ediyorlar.