Facebook'ta yeni dönem: 18 yaş altı kullanıcıları ilgilendiren önemli karar

Facebook 18 yaş altındaki tüm kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli bir karar aldı. Önümüzdeki günlerden itibaren Facebook'ta artık bazı reklamlar 18 yaş altı kullanıcılara hiç gösterilmeyecek.

Facebook aldığı son kararla reklam politikalarında ciddi bir değişikliğe gitti. Şirket, reklam politikasını güncelleyerek 18 yaş altı kullanıcılara silah aksesuarı reklamı göstermeyi yasakladı.

Facebook; tabanca kılıfı, kemer aksesuarı gibi ürünlerin reklamlarına yaş sorgusu getirdi. Bu yeni politika 21 Haziranda işler hale gelecek.

Özellikle bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ABD‘de, silah düzenlemeleri ve reformları oldukça sık tartışılan bir konu. ABD merkezli Facebook, silahlanma tartışmaları sürerken devrim gibi bir karar aldı. Sosyal medya devi, silah içerikli reklamları bundan sonra barındırmayacağını açıkladı.

Bu açıklamayla beraber silah içerikli satış yapan reklam verenler artık Facebook’a bu tarz içerikleri koyamayacak.

Geçtiğimiz gün Facebook tarafından yapılan açıklamada, doğrudan silah satışını destekleyen reklamların tamamen yasaklandığı ancak silah kılıfı ve silah kemerleri gibi çeşitli aksesurların ise sadece 18 yaşın üstündeki kullanıcılara gösterileceği ifade edildi.

Son dönemlerdeki Florida ve Teksas‘ta gerçekleşen okul katliamlarından sonra böyle bir karar alan Facebook, silah satıcılarının bir anda hedefindeki şirket oldu.

Facebook silah reklamları için örneklerle açıklama yaptı. Bu örneklere bakıldığında; tabanca kılıfı, sapan ve tabanca boyası gibi ürünlerin reklamına izin verilirken, her türlü ateşli silah, bunların mühimmatları ve paintball silahlarına ait reklamlara artık izin verilmeyecek.