Facebook'ta yeni skandal: 50 milyon kullanıcı etkilenmiş olabilir

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, bulduğu bir güvenlik açığı nedeniyle 50 milyon kullanıcı hesabının internet korsanlarının saldırısından etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

Amerikalı şirket kullanıcılarına korsanların amacının "hesapları ele geçirmek olduğunu" söyledi. Facebook tedbir amaçlı olarak saldırıdan etkilenmediklerini düşündükleri 40 milyon kullanıcısına da "yeniden giriş yap" uyarısı gönderdi. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de saldırının korsanlara 50 milyon hesaba giriş yapabilme fırsatı verdiğini doğruladı. Facebook'un güvenlik işlerinden sorumlu olan Ürün Yönetim Başkan Yardımcısı Guy Rosen, bu durumu "çok ciddiye aldıklarını" ve kullanıcıların hesaplarını korumak için "gereken önlemleri hemen" uygulamaya koyduklarını söyledi. Güvenlik açığı "Başkalarının gözünden gör" kısmında Güvenlik açığının "başkalarının gözünden gör" kısmında kaynaklandığı belirtildi. Saldırıdan etkilenen hesaplara Facebook'a girmeye çalıştıkları sırada "yeniden giriş yapın" uyarısı yapıldı. Saldırının dünyanın hangi bölgesindeki kullanıcıları etkilediği açıklanmasa da Facebook'un Avrupa merkezinin bulunduğu İrlanda ofisindeki veri düzenleyicilerine konu ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Rosen, saldırının kimler tarafından ve hangi ülke merkezli yapıldığını henüz bilmediklerini söyledi. Euronews Türkçe

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