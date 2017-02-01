Facebook, TV işine giriyor

Sosyal paylaşım platformu Facebook, video alanına daha çok yönelmeye hazırlanıyor. Facebook, televizyonda da yer edinebilmek için video odaklı bir uygulama çıkartabilir.

Platformdaki video içeriğe bir süredir ağırlık veren Facebook, bu plan çerçevesinde yeni hedefini televizyon olarak belirledi. İddiaya göre Facebook, video merkezli bir televizyon uygulaması geliştirmek için çalışmalara başladı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre henüz ismi belli olmayan bu uygulama Apple TV gibi platformlarda da yer alacak. Facebook böylece öncelik vermeyi planladığı uzun videoları bu uygulama üzerinden izleyicilerle buluşturacak. Youtube'ta olduğu gibi bu videoların 20. saniyesinden sonra karşımıza reklamlar çıkabilecek. Bu reklamın ne zaman görüneceğini ise içerik üreticisi belirleyecek. Elde edilen gelirin yüzde 55’i içerik sahibine, yüzde 45’i ise Facebook’a kalacak. Sosyal medya devi TV uygulamasında kendi içeriklerine de yer verecek.

Facebook'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.