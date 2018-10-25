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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fuat Sezgin son yüzyıla damgasını vurmuştur

25 Ekim 2018, Perşembe 00:58
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: “Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said NursÎ gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştirmiştir. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur.”

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Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, “Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursî gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslâmiyet’in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilân etmesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından “Bitlisli Bir İlim ve Bilim Adamı olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin” konulu panel düzenlendi. BEÜ Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Vali Ustaoğlu, şehrin yetiştirdiği değerlerden Prof. Dr. Sezgin için düzenlenen paneli çok önemli bulduklarını söyledi.

Said Nursî, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin...

Memleketİn adeta ulu bir çınarı kaybettiğini, bu topraklardaki insanların onun hakkında bilgi sahibi olması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:     

“Onun bıraktığı yerden yeni Fuat Sezgin’ler yetişsin istiyoruz. Sezgin’i okullarımızda ve farklı yerlerde, yapacağımız etkinliklerle toplumumuzun her kesimine tanıtacağız. Bu topraklar kıymetlidir. Bölgemiz çok önemli bilim adamları yetiştirerek milletin hizmetine sunmuş. Şems-i Bitlisi, İdris-i Bitlis, Fuat Sezgin ve Said Nursî gibi çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren bu topraklar, yüzyıllarca İslâmiyet’in merkezliğini yapmıştır. Fuat Sezgin de son yüzyıla damgasını vurmuş ve ilim adına çok önemli hizmetler sunmuştur.”

Günde 17 saat çalışıyordu

Sezgin’in Türkiye’de 1960 ihtilalinden sonra yurt dışına gönderilen 147 öğretim görevlisinin arasında yer aldığını aktaran Ustaoğlu, “Sezgin, günde 17 saat çalışan idealist bir hocamız. Gecenin geç saatlerine kadar ilim için çalışan çok kıymetli bir hocamızdır. İslâm Bilim Tarihi diye yazdığı eser, şu an en kıymetli eserlerimizin başında geliyor. 60’ın üzerinde ülke gezmiş, 100 binlerce eser incelemiştir. Onu tanıtma adına çok güzel çalışmalarımız olacaktır.” diye konuştu.      

Etiketler: fuat sezgin
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