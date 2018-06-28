Geleceğimiz güneş enerjisinde

Türkiye’nin güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Solimpeks Türkiye Genel Müdürü Gazi Çelebi, “Türkiye’nin ve dünyamızın geleceği için yenilenebilir enerjiye dolayısıyla güneşe yatırım yapmalıyız” diyor.

Güneş enerjisi sistemleriyle bir evin enerji ihtiyacının karşılanabileceğinin altını çizen Çelebi, “100 metrekare büyüklüğündeki izolasyonu yapılmış bir ev yılda toplam 14 bin kWh enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjinin10.500 kWh/yıl kısmı ısıtma-soğutma, 1.680 kWh/yıl kısmı sıcak su, 1.800 kWh/yıl kısmı ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketilir. Bu açıdan bakıldığında ortalama saatlik 5 kWh’lik bir güneş enerjisi elektrik üretim sistemiyle bu bir yıllık enerji ihtiyacının tamamı karşılanabiliyor.

Bu da yılda yaklaşık 7 bin TL tasarruf anlamını taşıyor. Hatta ihtiyaç fazlasını devlete satarak gelir elde etmek de mümkün oluyor” dedi.

İstanbul -Musa Aydın