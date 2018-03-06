Geleceğin Müslüman düşünürleri yetişecek

İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu arasında, Eylül ayında İstanbul’da yapılacak foruma ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Şentürk, “Bu iş birliğimizin amacı müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu arasında, Eylül ayında İstanbul’da yapılacak foruma ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Şentürk, “Bu iş birliğimizin amacı müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek ve bu potansiyele sahip olan gençleri İbn Haldun Üniversitesi’nde bir araya getirip onlara bu konuda bir eğitim vermektir. İnşallah bu çok verimli bir eğitim olacak. Bu işin akademik tarafını İbn Haldun Üniversitesi, organizasyon tarafını ise İKGFDİ üstlenmiş olacak” dedi. İKGFDİ Başkanı İskandarov ise, “Bu forumda, yetkin düşünürler bir araya gelecek, bildiklerini yeni nesillere, genç beyinlere aktaracaklar. Böylece nesiller arası iş birliğiyle Müslüman dünyasının kendi ürettiği fikirlerin de yayılması sağlanacak” diye konuştu. İbn Haldun Üniversitesi’nin Kayabaşı’ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk ve İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, protokole imza attı.

‘Somut bir sonuç ortaya çıkmış olacak’

Uluslararası eğitim, iletişim ve etkileşime önem verdiklerini, bunun için İKGF-Dİ ile protokol imzaladıklarını aktaran Şentürk, “Bu yaptığımız protokolle de bunu pratiğe dökmüş oluyoruz. Bu iş birliğiyle somut bir sonuç ortaya çıkmış olacak. Bu iş birliğimizin amacı müstakbel İslâm düşünürlerini yetiştirmek ve bu potansiyele sahip gençleri İbn Haldun Üniversitesi’nde bir araya getirip onlara bu konuda eğitim vermektir. İnşallah bu çok verimli bir eğitim olacak. Bu işin akademik tarafını İbn Haldun Üniversitesi, organizasyon tarafını ise İKGF-Dİ üstlenmiş olacak. Bu hem Türkiye hem de bütün İslâm dünyası için güzel bir katkı sunacak. Buraya İslâm dünyasının farklı yerlerinden gençler gelecek. Bunlar hem üniversitemizi tanıyacak hem de bu vesileyle Türkiye’de İslâm düşüncesi adına yapılmış çalışmaları inceleme fırsatı bulacaklar.” ifadelerini kullandı.

