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29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Gizli tehlike: Hem psikolojimiz bozuldu hem de bağımlı olduk!

29 Kasım 2017, Çarşamba 11:37
Son dönemde gittikçe artan sosyal medya ve internet kullanımı nedeniyle psikolojisi bozulan tüketicilerin yüzde 43'ü kendini "bağımlı" olarak tanımlıyor.

Son dönemde gittikçe artan sosyal medya kullanımı ve akıllı telefonların yaygınlaşması, avantajların yanı sıra tüketiciler için bazı dezavantajları da beraberinde getirdi.

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan "Digital in 2017 Global Overview" raporuna göre, dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanırken, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi.

Gittikçe artan sosyal medya ve internet kullanımı nedeniyle psikolojisi bozulan tüketicilerin yüzde 43'ü kendini "bağımlı" olarak tanımlıyor. Bilinçsiz internet kullanımı yüzünden, gelişmeleri kaçırma korkusu, sosyal çekilme, fake titreme gibi psikolojik rahatsızlıklar zirve yaparken, Türk gençlerinde internet kullanımı yüzde 90'lara ulaştı.

Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlasının artık cep telefonundan geldiği bildirilen raporda, dünya nüfusunun beşte birinden fazlasının son 30 gün içinde alışveriş yaptığı bildirildi.

Aynı raporda Türkiye'ye ilişkin verilere de yer verildi. Yılın başında yayımlanan rapora göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 60'lık penetrasyonu internete bağlanıyor. Türkiye'deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken, sosyal medyaya mobilden bağlanan kullanıcı sayısı ise 42 milyon olarak açıklandı.

Rapora göre Türkiye'deki cihaz kullanıcılarının yüzde 95'i cep telefonu sahibi ve yüzde 75'i akıllı telefon kullanıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı yüzde 51 oranındayken, kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saat olarak açıklandı.

"Gençler arasında internet kullanım oranı yüzde 90"

Türkiye'deki akıllı telefon ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları hakkında açıklama yapan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, "Türkiye'de genç nüfus sosyal medyayı çok aktif kullanıyor, gençler arasında internet kullanım oranı yüzde 90'a ulaştı." dedi.

"İnternet bağımlılığı artıyor"

Ercan, internet bağımlılığının arttığının altını çizerek, "FOMO-Gelişmeleri kaçırma korkusu (fear of missing out), Hikikomori (Elini ayağını çekmek-Sosyal çekilme), Fake Titreme gibi hastalıklar son dönemde zirve yaptı." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: sosyal medya
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