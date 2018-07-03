"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

03 Temmuz 2018, Salı 00:03
Windows 10 işletim sistemiyle çalışan bilgisayar sahiplerinin indirdiği bazı ücretsiz programların yanında yüklenen ve kendini bir VPN hizmeti olarak göstererek insanları kandıran yazılım, ekran görüntüsünü alma, bazı antivirüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakma ve bilgisayarın hızını yavaşlatma gibi pek çok zarara yol açıyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün fark ettiği ve Zacinlo adını verdiği, 25’ten fazla zararlı eklentiye sahip olan kötü amaçlı yazılım, maalesef altın günlerini yaşıyor. Windows 10 işletim sistemiyle çalışan bilgisayar sahiplerinin indirdiği bazı ücretsiz programların yanında yüklenen ve kendini bir VPN hizmeti olarak göstererek insanları kandıran yazılım, ekran görüntüsünü alma, bazı antivirüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakma ve bilgisayarın hızını yavaşlatma gibi pek çok zarara yol açıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Zacinlo’nun gitgide geliştiğinin altını çizerken bu yazılıma karşı uyarılarda bulunuyor. 

Ücretsiz olduğu için tercih edilip indirilen yazımlardan bazıları içerdiği ek yazılımlarla maalesef bilgisayar sisteminizi zarara uğratabiliyor. 2012’de ilk kez fark edilen ve bu yıl en aktif zamanını yaşayan Zacinlo, bilgisayarlara yüklenmesinin ardından gizlice masaüstünüzün ekran görüntülerini almak gibi pek çok işlemde bulunuyor. Bilgisayarınıza asıl indirmek istediğiniz yazılımın yanında yüklenen reklam destekli bu bilgisayar yazılımları masaüstünüzün ekran görüntülerini almak gibi pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, gitgide yayılan bu yazılıma karşı uyarılarda bulunuyor. 

Kendisini ücretsiz bir VPN hizmeti olarak gösteriyor 

Zacinlo kötü amaçlı yazılımı kendini, S5Mark adında ücretsiz bir VPN hizmeti olarak gösteriyor ve teknik bilgileri zayıf olan kullanıcılar, özellikle bankacılık işlemleri gibi fazladan gizlilik gerektiren işlemlerde bu hizmeti kullanabileceği düşüncesiyle yazılımı indirmeye karar veriyor. Ancak yazılımla beraber kötü niyetli eklentiler de yüklenmiş oluyor. Yüklenme sırasında Zacinlo, Windows Defender’i geçici olarak devre dışı bırakıyor. Bunların dışında kendisinin çalışmasına engel olacak başka herhangi bir Windows 10 uygulamasını da durdurabiliyor. 

2.500 farklı Zacinlo vakasını inceleyen Bitdefender Antivirüs, yazılımın en az 25 farklı zararlı eklentiye sahip olduğunu belirtiyor. Daha da kötüsü, bu bileşenlerden bazıları düzenli olarak güncelleniyor veya yeni başka özelliklerle entegre olarak gücünü artırıyor. Bu durum da yazılımın sürekli olarak gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. 

Zacinlo, tek başına yeterince korkutucu olan gizlice ekran görüntüsü alabilmenin dışında, cihaz sahibi tarafından ziyaret edilen güvenli HTTPS internet sayfalarına istediği JavaScript’leri yükleme, web sayfalarına yeniden yönlendirme yapma, cihaz masaüstü hakkında bilgi edinme ve siber korsanlara bu bilgileri yollayabilme gibi pek çok zararlı işlemde bulunabiliyor. Ayrıca Zacinlo, bulaştığı bilgisayarın hızını yavaşlatıyor ve internet sağlayıcısını dondurabiliyor. 

Ücretsiz yazılımlar indirirken dikkatli olun! 

Kendisiniz ücretsiz bir VPN hizmeti olarak gösteren ancak VPN olarak hiçbir fonksiyonu bulunmayan yazılımın kişi onaylamadığı takdirde cihaza yüklenmemesi tek pozitif durumu oluşturuyor. Ücretsiz yazılımlar indirirken kullanıcıların kendilerinden istenilen her onaya çok dikkat etmesinin ve özellikle ortak kullanılan bilgisayarlarda programların indirildiği kaynakların güvenilirliğinden emin olunması gerektiğini belirten Akkoyunlu, “Zacinlo’nun sisteminize bulaştığını düşünüyorsanız Bitdefender Antivirüs’ün kurtarma modunu etkinleştirerek yazılım kökünü ve zararlı bileşenleri bulup ortadan kaldıracak bir sistem taraması yapabilirsiniz.” önerisinde bulunuyor.

Haber Merkezi

Etiketler: yazılım, VPN, casus
Okunma Sayısı: 350
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    İhracat da ithalat da azaldı

    Yeni sistem öğrencileri zorladı

    Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

    Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Suudi Arabistan'dan İsrail'i 'kınadı'

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

    UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    Genel

    İnancımız bunu gerektiriyor
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Genel

    Medya nereye gidiyor?
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    Kemer sıkma operasyonları başlayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.