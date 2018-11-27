Google acıktığınızı anlayacak

Google tarafından yapılan patent başvuruları, şirketin gelecekte günlük hayatınızı daha fazla takip altına almaya çalışacağını gösteriyor.

Günlük hayatınızda konuştuklarınızı, yaptıklarınızı ve hatta hissettiklerinizi takip edebilen bir teknoloji yakın zaman önce Google tarafından patentlendi. Bu teknolojiler ileride dev şirketlerin sizi çok iyi tanıyarak, size özel reklam yapmaları için kullanılabilir. Euronews’in haberine göre, patent başvurusunun ayrıntıları incelendiğinde evde kullanılan Google Home, Amazon Echo veya Apple HomePod gibi sesli asistan sistemlerinin ne derecede kullanıcıları izleyebileceği gözler önüne seriliyor. ‘Akıllı ev sistemi’ olarak adlandırılabilecek teknoloji sayesinde şirketler evin hangi odasında olduğunuzu, üzerinizde ne giydiğinizi, ne zaman çalışıp ne zaman dinlendiğinizi takip edebilecek. Sistem içerisindeki mikrofon ve kameralar örneğin buzdolabı kapağını açtığınızda acıktığınızı algılayabilecek.

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