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Google, Apple'ı solladı

02 Şubat 2017, Perşembe 22:29
Google, dünyanın en değerli markaları listesinde Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldi.

İnternet devi Google, 'Dünyanın en değerli markaları' listesinde iPhone ve MacBook cihazları üreticisi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldi.

Bağımsız danışmanlık firması Brand Finance'in yayınladığı 2017 yılı Global 500 adlı raporda, Google'ın marka değeri geçen seneye kıyasla % 24 artarak 109,5 milyar dolara yükseldi. Geçen seneki raporda, Google'ın marka değeri 88,2 milyar dolar olarak belirlenmişti. Böylece Google, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli markası oldu.

Raporda, dünyanın en büyük markalarının müşterilerine ulaşmasını sağlayan Google'ın arama motorunun başarısına dikkat çekilirken, şirketin bu hizmetten sağladığı reklam gelirlerinin de geçen sene yıldan yıla yüzde 20 yükseldiği vurgulandı.

'Apple değer kaybetti'

Raporda, Apple'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara düştüğü belirtildi. Şirketin geçen sene marka değeri 145,9 milyar dolar olarak belirlenmişti.

2011'den beri 6 yıl üst üste dünyanın en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alan Apple, bu yıl 2. sıraya geriledi.

'Müşteriler firmaya inancını kaybetmeye başladı'

Raporda, Apple'ın sadık müşterilerinin firmaya olan inancını kaybetmeye başladığının altı çizilirken, "Apple, müşterilerinin iyi niyetini aşırı derecede sömürdü. Apple Watch gibi yeni ürünler önemli gelir oluşturmakta başarısız oldu ve şirket tüketicilerinin arzuladığı yenilikçi teknolojileri ortaya koyamadı" ifadesine yer verildi.

Bu değerlendirmeye karşın Apple, son çeyrekte rekor kırdığını açıkladı. Şirket, 78,4 milyar dolar gelir ve 17,89 milyar dolar kâr beyan etti.

Amazon yine ilk 3'te

Dünyanın en değerli markaları listesinde ABD'li e-ticaret devi Amazon bu sene üçüncü sıradaki yerini korudu. Amazon'un marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 53 artarak bu yıl 106,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Amazon'un gelecek 18 ay içinde ABD'de 100 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı vadettiğine dikkat çekilen raporda, şirketin gelecek sene dünyanın en değerli markaları listesinde zirvede yer alabileceği bilgisine de yer verildi.

Listede dördüncü sırada ABD'li telekomünikasyon devi AT&T, beşinci sırada Microsoft ve altıncı sırada Samsung yer alırken, bir diğer Amerikalı telekomünikasyon şirketi Verizon yedinci, perakende zinciri Walmart sekizinci, Facebook dokuzuncu ve Çinli bankacılık devi ICBC onuncu oldu.

Brand Finance, dünyanın en değerli markaları listesini oluştururken, tüketicilerin şirkete olan duygusal bağı, şirketlerin finansal performansı, geçmiş ve öngörülen gelir miktarlarının yanı sıra, firmaların ana faaliyetleri, lisans anlaşmaları ve portföy yönetimleri gibi faktörlerin göz önüne alındığı bilgisini paylaştı. 

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