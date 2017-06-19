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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Google'dan aşırılıkla mücadele için yeni adımlar

19 Haziran 2017, Pazartesi 18:58
ABD'li teknoloji devi Google, terörizm ve nefret gruplarının videolarının belirlenmesi ve bunların kaldırılmasına yönelik daha fazla kaynak ayıracağını belirterek, bu konuda atılacak yeni adımları açıkladı.

Google, Avrupalı siyasi liderlerin internetteki nefret ve aşırılık içerikli paylaşımlarla ilgili olarak teknoloji firmalarına yaptıkları eleştirilere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Firmanın genel hukuk danışmanı Kent Walker, blog sayfasında yaptığı açıklamada, Google'un aşırılık ve nefret suçlarıyla mücadelesini yoğunlaşıracağını ifade ederek, "Terörizm açık toplumlara bir saldırıdır ve nefret ile şiddetin neden olduğu tehdite tavır almak, hepimiz için kritik bir sorundur." değerlendirmesine yer verdi.

Walker, hizmetlerinde terörist içeriğe yer olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

 "Aşırılık yanlıları ve teröristler yalnızca güvenliğimize değil, aynı zamanda, toplumlarımızı açık ve özgür kılan şeylere, değerlerimize de saldırmaya ve sarsmaya çalışıyor. Onlara izin vermemeliyiz. Güvenlik ve özgürlüklerimize yönelik tehditlere yönelik kalıcı çözümler üretebiliriz. Bu kapsamlı ve karmaşık bir sorundur ve rol oynamaya kararlıyız. Bu konuda kendi üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız."

Walker bu konuda atılacak 4 adımı da şöyle sıraladı:

"Nefret içeriğini tespit ve kaldırmak için eğitilebilir, zeka yazılımı geliştirecek daha fazla mühendislik kaynağı ayırmak, YouTube'un Trusted Flagger programındaki bağımsız uzman sayısını artırmak, dini veya üstüncül içeriğe sahip videolara da YouTube kurallarını açıkça ihlal etmese de bunlara karşı da daha sert bir tutum takınmak, YouTube Yönlendirme Yöntemi'nin arkasındaki firma Jigsaw ile IŞİD gibi aşırılık yanlısı organizasyonlara katılma fikrini değiştirebilecek terörle mücadele videolarına karşı iş birliği yapmak."

İngiltere Başbakanı Theresa May, internetteki aşırılık yanlısı içeriğe karşı teknoloji şirketlerini daha fazla mücadele etmeye çağırırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu tür içeriği kaldırmayan internet şirketlerine ceza getirmek istediklerini ifade etmişti. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da AB dışişleri bakanlarını Google, Facebook ve Youtube'a online içeriğine karşı daha fazla baskı yapmaya çağıracağını açıklayarak, internetin teröristler için "güvenli alan" olmaması gerektiğini belirtmişti.  

AA

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