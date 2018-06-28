"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

28 Haziran 2018, Perşembe 12:03
ABD'nin Mountain View şehri, bölgede faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına 9 ila 149 dolar vergi alınması için yetki istemek üzere referandum yapma kararı aldı.

Teknoloji devi Google'ın merkezinin bulunduğu ABD'nin California eyaletindeki Mountain View şehri, bölgede artan endüstriyel yoğunluğun sebep olduğu sorunlarla baş edebilmek için sınırlarında faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına vergi almayı planlıyor.

San Jose Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Mountain View Şehir Konseyi, şehirde faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına 9 ila 149 dolar vergi alınması için şehir sakinlerinden yetki istemek üzere ekim ayında referandum yapma kararı aldı.

Düzenleme referandumda kabul edilirse yeni verginin şehre yılda 6 milyon dolar ilave gelir sağlaması bekleniyor. Bunun 3,3 milyon dolarının yalnızca Google'dan geleceği tahmin ediliyor.

Yeni vergiden elde edilecek gelirin büyük bölümünün şehirdeki yoğun trafik sorununu çözmek üzere ulaştırma projelerine harcanması öngörülüyor. Vergi gelirinin yüzde 10'u ise ucuz konut ve evsizlere yönelik hizmetler için kullanılacak.

Daha önce Amazon'un merkezine ev sahipliği yapan Washington eyaletindeki Seattle şehri büyük şirketlerden çalışan vergisi almak istemiş ancak şirketten gelen yoğun itirazlar üzerine bu konudaki tasarı rafa kaldırılmıştı.

AA

Etiketler: abd, google, vergi
Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan’da uçak kazası!

    'Dünyanın en tehlikeli yolu' ziyaretçilerini bekliyor

    "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin!

    Kuru soğan fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

    50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

    Ruhani'den istifa çağrılarına cevap

    Meteoroloji'den Marmara'ya bir uyarı daha!

    28 ilde operasyon: Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı

    KYK yurtlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı

    İstanbul'da geceden olumsuz manzaralar

    Bunun adı faşizmdir

    Çocuklarınız size dava açabilir
    📷

    Akıllı Tahta

    ‘Oya göre yol’ diyen Başkan çark etti

    İstanbul’u gezerek resmedecekler

    14. günün de tamamlandığı Dünya Kupası'da son durum?

    Haksızlık ve kayıtsızlık uzun süre devam edemez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam
    Orhan GÜLER

    “Asıl yoksulluk, haksızlığa ve hürriyetsizliğe mahkûm edilmektir!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.