Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

ABD'nin Mountain View şehri, bölgede faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına 9 ila 149 dolar vergi alınması için yetki istemek üzere referandum yapma kararı aldı.

Teknoloji devi Google'ın merkezinin bulunduğu ABD'nin California eyaletindeki Mountain View şehri, bölgede artan endüstriyel yoğunluğun sebep olduğu sorunlarla baş edebilmek için sınırlarında faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına vergi almayı planlıyor. San Jose Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Mountain View Şehir Konseyi, şehirde faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına 9 ila 149 dolar vergi alınması için şehir sakinlerinden yetki istemek üzere ekim ayında referandum yapma kararı aldı. Düzenleme referandumda kabul edilirse yeni verginin şehre yılda 6 milyon dolar ilave gelir sağlaması bekleniyor. Bunun 3,3 milyon dolarının yalnızca Google'dan geleceği tahmin ediliyor. Yeni vergiden elde edilecek gelirin büyük bölümünün şehirdeki yoğun trafik sorununu çözmek üzere ulaştırma projelerine harcanması öngörülüyor. Vergi gelirinin yüzde 10'u ise ucuz konut ve evsizlere yönelik hizmetler için kullanılacak. Daha önce Amazon'un merkezine ev sahipliği yapan Washington eyaletindeki Seattle şehri büyük şirketlerden çalışan vergisi almak istemiş ancak şirketten gelen yoğun itirazlar üzerine bu konudaki tasarı rafa kaldırılmıştı. AA

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