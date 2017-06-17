Google’dan kıble bulan uygulama

Google Marketing Müdürü Najeep Jarrar, “Telefonunuzun kamerasını kullanarak kıbleye doğru telefonunu tuttuğunuzda Kabe’ye doğru mavi bir şerit çizen uygulama ürettik” dedi.

Aynı yerde bulunurken kıbleyi bulmak kolay olsa da sık sık yolculuk edenler bazen kıbleyi bulmakta zorluk yaşayabilir. Bu zorluğu aşmak isteyen Google kıbleyi bulmayı kolaylaştıran bir uygulama geliştirdi. Kıbleyi kesin doğrulukta bulmak istiyorsanız “Qibla Finder” uygulamasını kullanmak isteyebilirsiniz.

Google Marketing Müdürü Najeep Jarrar, “Müslümanlar namaz için kıble yönüne bakmak istediklerinde doğru yönü gösterecek bir web sitesi veya uygulama arıyor. Bu da son beş yılda kıble ile ilgili arama sonuçlarında neden ‘pusula’ da belirdiğini açıklıyor” dedi. Telefonun kıblenin hangi yönde olduğunu söyleyebileceğini anlatan Jarrar, “Telefonunuzun kamerasını kullanarak kıbleye doğru telefonunu tuttuğunuzda Kabe’ye doğru mavi bir şerit çizen uygulma ürettik” dedi.

Uygulama web sitesinden ulaşılabildiği için bütün cihazlarda kullanılabiliyor ancak kullanılan tarayıcaya göre uygulamanın özellikleri değişiyor. Bilgisayarlarda da çalışan uygulamanın bütün özelliklerini kullanabilmek için mobil cihazda kullanmak gerekiyor.

http://g.co/qiblafinder adresinden uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Haber: Mustafa Sait Önal