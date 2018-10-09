Google Plus kapanıyor

ABD’li internet şirketi Google, Mart ayında kullanıcı verilerinin çalınmasına yol açan güvenlik açığı dolayısıyla sosyal ağ hizmeti Google Plus’ı şahsî kullanıcılara kapatacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2018’de kullanıcı profillerinin çalınmasına yol açan güvenlik açığı sebebiyle Google Plus hizmetinin, şahsî kullanıcılar için 10 ay içinde yürürlükten kaldırılacağı belirtildi. Uygulamanın kayıt ve kullanım oranlarının hala çok düşük olduğu, kullanımların yüzde 90’ının süresinin 5 saniyenin altında olduğunu ifade edildi. Ağ uygulamasının bundan böyle yalnızca kurumsal kullanıma açık olacağı ve bu yönde güncellenerek geliştirileceği kaydedildi. AA

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