Google, Türkiye 2016 arama trendlerini açıkladı: İşte en çok aranan kelimeler

Google, Türkiye ve dünyada en çok aranan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 arama trendleri listesini açıkladı.

Yükselen genel aramalar ise "EBA-Eğitim Bilişim Ağı", "Pokemon GO", "Darbe", "Altın fiyatları", "Olimpiyatlar", "Avrupa Şampiyonası", "Takdir/teşekkür hesaplama", "Dolar kuru", "KPSS başvurusu" şeklinde sıralandı. Türkiye'de yükselen arama "Yemek tarifleri" kategorisinde liste, "Trileçe", "Mücver", "Milkshake", "Chia tohumu tatlı", "Farklı kahvaltı", "Mozaik pasta" ve "Biber dolması"ndan oluştu. "Tanka nasıl çıkılır?" Google'da 2016'da Türkiye'de "Nedir?" sorusuyla aranan ilk beş ifade "Artık yıl", "Güneş tutulması", "Dünya Kadınlar Günü", "OHAL" ve "Saat farkı"; "Nasıl yapılır?" ise "Slime", "KPSS başvurusu", "Tanka nasıl çıkılır?", "Orkide bakımı", "Cirit nasıl oynanır?" ve "Migren tedavisi" konularında soruldu. AA

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