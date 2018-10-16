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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek

16 Ekim 2018, Salı 01:55
Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği, sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken EyeSense uygulamasına “Nesne Tanıma” özelliği ekledi.

Türkiye’de ilk kez sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilen uygulama ile görme engellilerin hayatı kolaylaşacak.

Türk Telekom, görme engelliler için geliştirdiği EyeSense uygulamasına “Nesne Tanıma” özelliğini ekledi. Türk Telekom’un mobil uygulaması EyeSense ile görme engelliler, Türkiye’de ilk defa sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyor. Birbirinden önemli uygulamalara imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Türk Telekom, şimdi de EyeSense uygulamasına eklenen Nesne Tanıma özelliği ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm sunuyor. Bu sayede Türkiye’de ilk kez görme engelliler de sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilecekler. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını tanıtmak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecekler.

Etiketler: eyesense
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