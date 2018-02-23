Gözler kalbin aynası: Geliştirilen yeni yazılım dikkat çekiyor

Google’un yapay zeka uzmanları, retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirdi.

Google ve bilimsel araştırmalar yapan Verily Life Sciences’ın geliştirdiği yapay zekâ algoritması, retina fotoğrafından kişinin 5 yıl içinde kalp krizi ve inme gibi büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini doğru tahmin Bu faktörleri değerlendirmede başarılı olan algoritmanın, daha sonra aralarında 5 yıl içinde kardiyovasküler rahatsızlık geçirenlerin bulunduğu 284 bin 335 hastanın sağlık verileri ve retina fotoğraflarını inceleyerek, kardiyovasküler riskleri tesbit etmesi için geliştirildiği kaydedildi. Uzmanlar, algoritmanın iki retina görüntüsünden hangisinin büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirebileceğine ilişkin yüzde 70 isabet oranıyla tahminde bulunduğunu gözledi. AA

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