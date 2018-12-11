Gözlerdeki bu belirtilere dikkat

Gün boyunca ekran başında çalışmak, saatlerce cep telefonunda sosyal medyayı takip etmek, internetten alışveriş yapmak gibi etkenler nedeniyle gözleri aşırı kullanmak göz sağlığını önemli ölçüde tehdit edebiliyor.

Örneğin göz kuruluğu ile göz yorgunluğunu tetiklemesi gibi. Bunların yanı sıra ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle ileri yaş grubunda görülen sarı nokta hastalığı, katarakt, göz tansiyonu ile diyabete bağlı göz hastalıkları da artık daha çok görülüyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba hiçbir yakınma olmasa bile rutin göz kontrollerinin asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Rutin göz kontrolleri sayesinde ileride onarımı mümkün olmayan retina ve görme siniri gibi göz hasarları henüz ortaya çıkmadan önlenebiliyor” diyor. Sağlıkyaşamhaber’de yer alan habere göre, Dr. Akbaba gözlerdeki görme bozukluğu, gözlerde kanlanma, göz ağrısı, gözde yaşarma, çapaklanma, ışık çakması, gözlerde uçuşan siyah cisimler, ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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