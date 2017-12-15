Güneş Sistemi'nin benzeri bulundu

"Kepler-90i" adı verilen öte-gezegenin keşfedilmesinden sonra bulunan 8 gezegenli güneş sistemine de "Kepler 90" ismi konuldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Google, 8 gezegenden oluşan güneş sistemi bulunduğunu bildirdi. NASA'dan yapılan açıklamada, keşfin NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'ndan Dünya'ya gönderilen sinyallerin Google'un yapay zekasıyla analiz edilmesi sonucu yapıldığı belirtildi. "Kepler-90i" adı verilen öte-gezegenin keşfedilmesinden sonra bulunan 8 gezegenli güneş sistemine de "Kepler 90" ismi uygun bulundu. Yeni keşfedilen güneş sistemi, Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Teksas Üniversitesinden gök bilimci Andrew Vanderburg, yeni keşfedilen sistemin Güneş Sistemi'nin küçük bir versiyonu olduğuna dikkati çekerek, iç kısmında küçük, dış kısmında ise büyük gezegenlerin yer aldığını ifade etti. AA

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