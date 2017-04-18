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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

"Havadan su elde eden cihaz"

18 Nisan 2017, Salı 15:07
Havadaki nem kullanılarak, "havadan su elde eden cihaz"ın seri üretimine 2017 sonunda başlanması hedefleniyor.

Water-Gen firmasının tasarladığı, havadaki nemden 1 kilowat enerji ile 4 litre içme suyu üretebilen cihazın endüstriyel, orta boy ve ev kullanımına uygun tipleri üretilecek.

Ev tipi cihazlarda günde 15, orta boy cihazlarda 450 litre, endüstriyel cihazlarda ise 3 bin litre su elde edilebilecek. Endüstriyel modellerin birbirine birbirlerine bağlanmasıyla, var olan su şebekelerini besleyerek 25 milyon kişiye temiz su kaynağı sağlanabilecek.

Elektrik olmayan bölgeler için batarya kullanan bir modelin de geliştirilerek, günlük 1,200 litre su üretme kapasiteli cihazlar kuraklık yaşayan bölgelerde de kullanılabilecek.

Water-Gen’in bu sistemlerin yanında bir de 12 kilogram ağırlığında günlük 220-240 litre arıtma kapasitesi olan seyyar bir arıtma cihazı üzerinde çalıştığı ve bu cihazın biyolojik ve kimyasal atıkları da ayrıştırma özelliğiyle askeri kullanım için de ideal olacağı da duyuruldu.

Water-Gen’in hala arıtma sudan daha yüksek bir maliyeti olduğunu söyleyen Water-Gen Yönetim Kurulu Başkanı Maxim Pasik, “Water-Gen, kötü altyapı yüzünden arıtma su kullanılamayan durumlar için en iyi ve en ucuz alternatif.” dedi.

Gelişmiş ülkelerde ise, Water-Gen arıtma sudan daha hesaplı olacak diyen Pasik, “Bu sistem tabiatı kirleten plastik atıkları da azaltacak” dedi.

“Bu proje için ne kadar fon gerekirse gereksin, finanasmanın sağlanacağını söyleyen Pasik, “Water-Gen’in potansiyelinin bir limiti yok. Havadaki nemden su üretmek dünyanın yeni su kaynağı olacak” dedi.

Water-Gen firmasının yüzde 70’ini satın alan, aynı zamanda Dünya Yahudi Kongresi Başkan Yardımcısı olan, Rus asıllı İsrail’li milyarder Michael Mirilashvili’nin de katkılarıyla, Water-Gen’in devletler, acil durum organizasyonları ve yerel yönetimlerle ortaklıklar kurmayı planladığını söyleyen Pasik, uygulanacak fiyatlandırmalar konusunda bilgi vermekten kaçındı.

DHA

Etiketler: su, su kaynağı
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