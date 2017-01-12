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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

HTC U Ultra tanıtıldı

12 Ocak 2017, Perşembe 20:33
HTC U Ultra modeli resmi olarak tanıtıldı. HTC'nin 5.7 inç boyutlu yeni amiral gemisi modeli, büyük ekranına ek olarak LG V20 ve V10 modellerinde de gördüğümüz ikinci ekranı ile dikkat çekiyor.

HTC U Ultra ile beraber HTC U Play modelini de düzenlediği etkinlikte tanıttı. 

 

HTC U Ultra teknik özellikleri

HTC U Ultra'nın teknik özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 821 işlemcisi yer alan telefonda, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği yer alıyor. 

5.7 inç boyutlu ekranın çözünürlüğü 2560 x 1440 seviyesinde iken, ön kısımda yer alan 2.05 inç boyutlu ikinci ekran ise 160 x 1040 çözünürlük sunuyor. Ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim.

HTC U Ultra modelinde f/1.8 diyafram açıklığı sunan 12 Megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 16 Megapiksel seviyesinde. 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C ve parmak izi okuyucu gibi bileşenlere sahip olan telefonda, kulaklık girişi olmayacak. Son olarak telefonun 3000 mAh batarya ile geleceğine de belirtelim.

HTC U Ultra özellikleri

Canlı olarak yayınlanan HTC U Ultra lansmanında telefonların sahip olduğu özellikler anlatıldı.

İlk olarak U Ultra modelinden bahsedildi. Bu modelin dikkat çeken iki özelliği var. Bunlardan ilki 5.7 inç boyutlu ana ekran. Ana ekran diyoruz çünkü HTC U Ultra modelinde bir de ikinci ekran var. 

Telefondaki ikinci ekran temel olarak LG V20 ve V10 modellerinde olduğu gibi bir işleve sahip ancak, arayüzdeki algoritmalar ile kullanım alışkanlıklarına öğrenen bir yapıya sahip. Bu sayede ihtiyacınız olan ve sık kullandığınız uygulamalara ait bildirimler daha sık karşınıza çıkacak.

HTC U Ultra modelinde yer alan dört mikrofon Always On özelliği sayesinde telefon uyku modundayken bile dinleme yapacak ve komutları yerine getirecek. Sesli güvenlik noktasında biyometrik ses kontrol özelliği telefona dahil edildi.

HTC U Ultra U-Sonic özelliği de tanıtılan bir başka yenilik oldu. Hoparlör ve kulaklık performansı konusunda uzun süredir başarılı işler çıkartan HTC, U-Sonic Teknolojisi ile kullanıcının alışkanlıklarına ve zevklerine uygun ses profillerini otomatik olarak tanımlama ve kullanma imkanı sunuyor.

HTC U Ultra'nın kamera konusunda HTC 10'un izinden gideceği açıklandı. DxOMark skorlarından en yüksek puanı alan HTC 10'un performansı 12 Megapiksel yeni kamera ile geride kalacak. HTC U Ultra'nın HTC'nin sunduğu en iyi kamera deneyimine sahip olacağı açıklandı.

HTC U Ultra modelinin ön kamerası ise ultra geniş açılı yapısıyla tanıtıldı. Teknik detaylar ise açıklanmadı.

Ön kısımda çift kamera ve çift hoparlör olan HTC U Ultra modelinde, tasarım anlamında cam ve metalin kullanıldığı bir yapı söz konusu. Bu haliyle önceki tasarımlara oranla çok daha radikal çizgilerle karşılacağımızı söyleyebiliriz.

HTC U Ultra modeli 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Mavi, siyah, pembe ve beyaz olmak üzere farklı renk çeşitleri gösterildi!

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