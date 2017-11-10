Hükümet astronot maliyetini araştırıyor

AKP ilk Türkiyeli astronotun uzaya gönderilmesi için maliyet araştırması başlattı. Japonya 25 Milyon dolar fiyat verdi.

AKP hükümeti, ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesi projesi kapsamında alternatifleri araştırıyor.

ÜÇ ÜLKEDEN FİYAT ALINACAK

Bir astronotu yetiştirmek için Japonya’nın verdiği 25 milyon dolar maliyete karşın, diğer ülkelerden de fiyat alınmaya başlandı. Rusya ve ABD gibi ülkelerin teklifleri de incelenecek.

UZAY AJANSI YOLDA

Daha önce bu konuda çalışma başlattıklarını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin uzaydan daha fazla istifade etmesi konusunda hedef belirlediklerini, bu projelerden birinin, 'İlk Türk astronotu göndermek', diğerinin de 'Uzay Ajansı' kurmak olduğunu söyledi.

TBMM'DE TASARI YASALLAŞACAK

t24'ün haberine göre Özlü, uzay araştırmalarında otorite bir kurum oluşturulması için TBMM’deki tasarının yasalaştırılacağı belirterek şöyle konuştu: “Astronot yetiştirilme konusunda uzman olan ülkelerle temasa geçtik. Mesela Japonya’da bir astronot yetiştirmenin maliyeti 25 milyon dolar. Sıfırdan alarak uzay adamı yetiştiriyorlar. Diğer alternatif ülkelerle de bunu konuşacağız.”