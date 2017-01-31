İkinci el iPhone alacaklara kötü haber

İkinci el olarak Apple ürünü alacakların sıkça kullandığı ve ürünlerin çalıntı olup olmadığı konusunda kullanıcılara yardımcı olan iCloud aktivasyon kilidi sorgulama sayfası, bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırıldı.

İkinci el iPhone alacaklar iCloud aktivasyon kilidi üzerinden IMEI veya iPhone seri numarası ile cihazın çalıntı olup olmadığını kontrol edip daha sonra satın alabiliyordu. Ancak Apple, iPhone, iPad, iPod veya Apple Watch gibi ürünlerinin garanti ve aktivasyon kilidi durumları hakkında kullanıcılara bilgi veren iCloud aktivasyon kilidi sayfasını kapattı. iCloud aktivasyon kilidi web sayfasına ulaşmak isteyenler 404 hatası alıyor.

Apple tarafından, bir iOS cihazının aktivasyon kilidinin etkin olup olmadığını öğrenmek için alternatif bir yol sunulmuyor. Sayfa kullanılamadığından ikinci el Apple ürünü alacakların satıcı ile yüz yüze görüşmesi gerekiyor.

Bir iPhone’u Ayarlar/Genel/Sıfırla/Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil seçeneklerine girerek tamamen sıfırlayabilirsiniz. Cihaz kurulum sürecinde eski sahibin Apple ID’si ve şifresi istenirse iPhone’un halen eski hesaba bağlı olduğu anlamına geliyor.