İlk kez görüntülendi

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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

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27 Eylül 2018, Perşembe 11:53
Satürn'ün uydusu Titan’daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Satürn'ün keşif uydusu Cassini'den gelen görüntülerde Titan'da kum fırtınalarının olduğu tespit edildi.

Titan, Dünya ve Mars’tan sonra kum fırtınaları gözlemlenen üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu.

Gök bilimciler, böyle kuvvetli kum fırtınalarının, Titan'ın aktif bir uydu olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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AA

Etiketler: nasa, satürn, titan
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