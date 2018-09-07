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İlk kez gözlemlendi

07 Eylül 2018, Cuma 22:07
Uzak bir galakside ilk kez güçlü bir molekül rüzgarı gözlemlendi.

Teksas Üniversitesinde görevli gök bilimci Justin Spilker, dünyanın en büyük teleskobu ALMA ile yaptığı gözlemlerde, Kainat sadece bir milyar yaşındayken Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta konumlandırılan SPT2319-55 olarak adlandırılan galakside güçlü bir molekül rüzgarı tespit etti.

Ayrıntıları Science dergisinde yayımlanan keşfin bir ilk olduğu belirtildi.

Molekül rüzgarının, bazı galaksilerin Kainatın yaratılış sahnesine çıkısının ilk döneminde nasıl büyüdüklerine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Spilker, rüzgarların, galaksilerin oluşumunu etkileyen ve büyümelerine sebep olan önemli bir unsur olarak vazifelendirildiğini söyledi.

Samanyolu ve Andromeda gibi galaksilerin nispeten daha yavaş büyüdüğü ve bu galaksilerde yıldız oluşum oranının daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bazı galaksilerde ise bir yıl içinde yüzlerce, hatta binlerce yeni yıldız oluşuyor.

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AA

Etiketler: galaksi, molekül rüzgarı, kainat, evren, araştırma, gök bilimci, spilker
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