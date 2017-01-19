İlk milli fırkateynin yapımına başlanıyor

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen, "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ninde konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, donanmaya milli imkanlarla yeni gemiler kazandırmanın gururunun yaşandığını dile getirdi.

Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.

MİLGEM projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katkı oranı sağlandığını, 50'nin üzerine yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla gemilerin inşası ve donatımının gerçekleştirildiğini kaydeden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen birçok sistem ve ekipmanın bahriyemiz tarafından memnuniyetle kullanılması, bizi ayrıca gururlandırıyor. Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç-gereçleri paramızla dahi almakta zorlandığımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da arttırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir."