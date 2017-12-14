iMac Pro bugün satışa çıkıyor

Apple geçtiğimiz Haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği iMac Pro bugün satışa sunuluyor.

Apple’ın Türkiye’deki internet sitesinde de iMac Pro’nun 14 Aralık’ta satışa sunulacağı yazıyor. Ama Türkiye fiyatı henüz belirlenmemiş. iMac Pro’nun ABD’de fiyatı 4999 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu günkü döviz kuruyla bu tutar yaklaşık olarak 19 bin TL’ye denk geliyor. iMac Pro’nun özelliklerine gelecek olursak 27 inç Retina 5K ekran bulunuyor. Cihazda video veya grafik düzenleme, gerçek zamanlı üç boyutlu işleme gibi şeyleri çok rahat yapabileceksiniz.

iMac Pro aynı zamanda sanal gerçeklik amaçlı kullanılan aletleri de sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Donanım özellikleri olarak 18 çekirdekli Intel Xeon işlemci, 4 TB SSD, 128 GB ECC RAM, 16 GB HBM2 bellekli AMD Radeon Pro Vega 64 grafik işlemci birimi bulunuyor. Güçlü donanım özelliklerinin yanında diğer iMac’lere göre yüzde 80 oranında daha yüksek soğutmada sağlıyor.

iMac Pro’nun diğer bileşenleri ise 1080p destekli ön kamera, stereo hoparlörler, dört adet mikrofon, 802.11 aC Wi-Fi, Bluetooth 4.2, dört adet Thunderbolt 3 portu, 10 Gigabit Ethernet portu, dört adet USB-A 3.0 portu, SD kart yuvası, 3.5mm kulaklıklı jak bulunuyor. Ayrıca iMac Pro iki adet 5K ekran veya dört tane 4K ekranı 60 Hz hızda aynı anda çalıştırabiliyor. Tasarım açısından ise iMac’lere benziyor. Tek farkı ise uzay grisi bir kasayla geliyor. Kutusundan kasaya uyumlu olacak şekilde Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 çıkıyor.