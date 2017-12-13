Instagram'a yeni bir özellik daha eklendi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, aldığı yeni bir güncellemeyle birlikte "hashtag takip etme" özelliğini devreye soktu.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, yeni güncelleme ile çok konuşulacak bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılarına güncellemelerle yeni özellikler sunan Instagram, bu defa da "hashtag takip etme" özelliğini aktifleştirdi. INSTAGRAM'A HASHTAG TAKİP ETME ÖZELLİĞİ Sosyal medya siteleri ile hayatımıza giren "hashtag" kelimesi, günlük hayatımızda önemli bir konumda bulunuyor. Birçok kullanıcı, sosyal medya paylaşımlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için "hashtag" kullanımında bulunuyor. Sosyal medyadaki ağırlığı özelikle Facebook tarafından satın alınması ardından hızla artan Instagram, son zamanların kuşkusuz en popüler uygulamalarının arasında. Facebook, Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

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