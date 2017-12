iOS 11.2.1 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?

Apple dün akşam iPhone ve iPad'ler için iOS 11.2.1 güncellemesini yayınladı. Peki bu güncelleme ile ne değişiyor?

Apple 58 MB boyutunda küçük bir iOS güncellemesini dün akşam yayınladı. Bu kapsamda iOS 11.2.1 sürümü, iOS 11’in ikinci büyük güncellemesi olan ve Apple Pay Cash’in yanı sıra daha hızlı kablosuz şarj gibi birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 11.2’den bir buçuk hafta sonra yayınlanmış oldu. iOS 11.2 güncellemesinde fark edilen hataları ortadan kaldıran yeni güncelleme ile Apple'ın Home için uzaktan erişimi aktif hale getirmesi bir diğer dikkat çeken yenilik olarak öne çıkıyor.

Apple, geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminde tespit ettiği büyük bir HomeKit güvenlik açığı için bir düzeltme uygularken, uzaktan erişim konusunda kısıtlamalara gitmişti. Güncelleme ile birlikte, HomeKit güvenlik açığı tamamen düzeltildi ve paylaşılan kullanıcılar için uzaktan erişim yeniden etkinleştirildi.

Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini kapsıyor.