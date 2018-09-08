iPhone'un yeni modelleri 12 Eylül'de tanıtılacak

Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone telefonlarının yeni modellerini tanıtması bekleniyor.

Analistler, şirketin bu yıl piyasaya üç yeni akıllı telefon modeli süreceği görüşündeydi. Apple da resmi olarak yeni telefon tanıtımı yapacağını doğruladı.

Analistlere göre iPhone X'e benzer yeni modellerden biri daha az masraflı LCD ekran teknolojisiyle üretilecek. Bir diğeri ise ekran boyutu büyütülmüş olarak tasarlandı.

Teknoloji sitesi 9to5 Apple'ın iki yeni iphone modelinin tanıtımını yapacağını duyurdu. iPhone XS olacağı öngörülen modellerin fotoğrafları da söz konusu sitede yayınlandı.

Etkinliğin davetiyesinde baskın olarak altın renginin kullanılması, sadece metal ve gri renkte üretilen iPhone X'in üst modelinin altın renginde satışa çıkarılacağı yorumları yapıldı.

Lansmanda eylül geleneği

Hisseleri yüzde 2.2 artarak tüm zamanların en üst seviyesine, 227,97 dolara yükselen şirket, akıllı telefonlarının yeni modellerini son dört yıldır eylül ayının ikinci haftasında görücüye çıkarıyor.