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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İşletmelerin yüzde 40’ı veri yedekleme çözümü talep ediyor

01 Ekim 2018, Pazartesi 21:30
İstanbul’un merkezindeki veri merkezi Radore, sanal asistanlar, bağlantılı cihazlar ve akıllı şebekeler nedeniyle iş sürekliliğinin zorunlu hale geldiği modern dünyada, yedekleme ve kurtarma sistemlerinin önemini gözler önüne seriyor.

Doğal afetler, altyapı aksaklıkları ve siber saldırlar gibi farklı senaryolarda yaşanan veri kaybı, işletmelerin çevrimiçi faaliyetlerinde ciddi aksaklıklara neden oluyor. M2S araştırma şirketinin Türkiye’deki 400 KOBİ üzerinde yaptığı araştırmaya göre, bulut hizmeti almayı planlayan KOBİ’lerin en fazla talep ettikleri hizmetler arasında ilk sırada veri yedekleme hizmeti yer alıyor. Kobilerin yüzde 40’ı veri yedekleme çözümü talep ediyor. Dolayısıyla veri kaybı ve hizmetlerin kesintiye uğraması, işletmelerin en çok çekindiği noktalar arasında geliyor.

İş sürekliliğinin zorunluluk haline geldiği rekabetçi yapıda, veri yedeklemenin hayati önem taşıdığını belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Herhangi bir aksaklık anında, veri kaybı yaşamadan tüm süreçleri kaldığı noktadan devam ettirmek iyi planlanmış bir yedekleme stratejisiyle mümkün oluyor. Özellikle hassas bilgiler barındıran şirketler, e-ticaret siteleri, finansal teknolojiler, oyun ve benzeri alanlardaki işletmeler için yedekli bir altyapıyla çalışmanın yanında verilerini düzenli olarak yedeklemek, kesintisizlik için büyük önem taşıyor” dedi.

Abalı, yedekleme ve kurtarma hizmetinin kurumlara sağladığı 4 faydayı şu şekilde sıraladı:

•Yüksek boyutta maddi kayıpların yaşanmasını önleme

•7/24 çalışma sisteminde her sistemin sürekli çalışır durumda ve erişilebilir olması

•Kanun ve düzenlemelere uyum sağlama

•Doğal afetlere karşı önlem.

Etiketler: şirket, veri, yedekleme
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