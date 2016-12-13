İşte Türkiye'nin 'internet' istatistikleri

Türkiye'nin yüzde 46'sı henüz interneti kullanmıyor.

Yaşlılar internette gazete okuyor, gençler ise sosyal gruplara katılım gösteriyor. İnterneti kullananların yüzde 78'i sosyal gruplara katılırken, elektronik kitap okuma oranı ise yüzde 4.8'de kaldı.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nden araştırma görevlisi Çağrı Elmas, Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet kullanımına yönelik verilerini inceledi. Hükümetin programında e-devlet kullanımının artırılması ve vatandaşların kamu kurumlarıyla ilişkilerini internet ortamına aktarmak için 'Dijital Türkiye Projesi' olduğunu hatırlatan Elmas, ancak bu projenin henüz hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'deki nüfusun yüzde 46.2'sinin internet kullanmadığını belirten Elmas, kullanan kesimin interneti yararlı kullanıp kullanmadığının önemli olduğunu söyledi.

E-DEVLET'İ KULLANAN SADECE YÜZDE 13

Türkiye'nin sadece yüzde 13'ünün 'e-devlet'i kullandığını vurgulayan Elmas, “Önce insanlara interneti, sonrasında e-devlet'i kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Bu da şimdilik mümkün görünmüyor. Bunun nedeni de eğitim. Türkiye'de internet kullanım olasılığı hiç olmayan yüzde 6'lık okur- yazar olmayan bir kesim var" dedi. 16-25 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 85'inin interneti kullandığını açıklayan Çağrı Elmas, yaşlı kesimin internet kullanım oranının yüzde 13.8 olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA YÜZDE 78, KİTAP OKUMA YÜZDE 4

Erkeklerin yüzde 64'ünün internet kullandığını belirten Elmas, kadınların yüzde 44'ünün bu alanda boy gösterdiğini dile getirdi. Elmas, “Türkiye'de internetin en yaygın kullanım alanı sosyal medya. İnternet kullanıcılarının dörtte üçünden fazlası, yüzde 78'i sosyal medyaya katılıyor. Mal, hizmet alımının oranı ise 67.2 iken, internet üzerinden oyun oynamanın yüzdesi 59 civarında. Türkiye'de elektronik kitap geleneği henüz yok. Yüzde 4.8 elektronik öğrenme var. En düşük kullanım ise sağlık randevusu almak" dedi.

YAŞLILAR GAZETE OKUYOR

Çağrı Elmas, yaşlıların internette online gazete okuduğunu, gençlerin ise sosyal gruplara katılım gerçekleştirdiğini aktardı. Evinde internet kullanan oranının yüzde 79, işyerinde kullanan oranının ise yüzde 38.7 olduğunu kaydeden Elmas, eğitim kurumlarında internet erişiminin yüzde 12.8 gibi düşük oranda olduğunu söyledi.