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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

‘İTÜ Çekirdek’ Dünya 3’üncüsü

24 Şubat 2018, Cumartesi 16:50
İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli girişimcilik programlarından İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksi tarafından Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi.

Bütün dünyanın merakla beklediği, lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve bir sıralamaya tabi tutan uluslar arası UBI Global endeksi açıklandı. İTÜ Çekirdek, UBI Global endeksi tarafından “üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri” (university affiliated incubators) kategorisinde Avrupa’nın en iyi 2’inci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildi. İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global, kuluçka merkezlerini geliştirmeyi, en iyileri belirlemeyi ve aralarında iş ağını geliştirmeyi hedefliyor.

3 bin 450 girişimciye destek

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2012 yılından beri toplam bin 150 girişime ve 3 bin 450 girişimciye destek verdi. 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan girişimlerin toplam değerlemesi 415 milyon TL’yi aştı. UBI Global sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek’te dünyanın lider üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli yöntem ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize özel bir şeklini kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi aşkın gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz. Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik. Bu sayı gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bu sürede girişimcilerimiz 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldı. İTÜ Çekirdek’in bu başarısında emeği geçen tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum” dedi.  

İstanbul - Erhan Akkaya

Etiketler: itü
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